Policiais armam "casinha" para quadrilha, desarticulando trÃ¡ficantes na Capital

Desfarce Policiais armam "casinha" para quadrilha, desarticulando tráficantes na Capital "Os criminosos caíram sem desconfiar dos Civis desfarçados"

Foto: Reprodução

A partir da denúncia anônima de que um grupo estaria se reunindo para cometer roubos na Capital, policiais civis prenderam quatro homens, um foragido, e apreenderam uma arma de fogo e R$ 75 mil em cocaína. O grupo foi detido em endereços diferentes de Campo Grande.

Agentes da Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) receberam a informação de que um grupo estaria se reunindo em Campo Grande com intuito de cometer assaltos na Capital. O chefe da quadrilha foi identificado como sendo Lucas Vieira Fernandes, o ‘Magrinho’, a partir desse nome os policiais montaram uma estratégia para chegarem até o rapaz e conseguiram localizar dois comparsas de 'Magrinho'.

Foi marcado um encontro com Jean Carlos Pina de Oliveira (21), e Raury Guilherme Pina (23), em que policiais civis se passaram pelo denunciante, na intenção de que eles revelassem onde estaria Lucas. No entanto, Jean disse ao agente que tinha cocaína para vender e que a droga estaria com Eduardo Vasconcellos Silva (26) .

Ainda segundo a Policia, disfarçados, os oficiais marcaram encontro com Eduardo e solicitaram apoio de outras equipes policiais. O rapaz chegou ao local indicado em uma Biz vermelha, com um tablete de cocaína e pediu para ver o dinheiro do pagamento, mas os agentes negaram e disseram que só pagariam quando vissem o restante da droga.

O acusado então foi embora e retornou ao local em um Renault Sandero branco com o restante da cocaína. Foi dada voz de prisão e, na casa de Eduardo ainda foram encontradas mais porções da droga. Ao todo, foram apreendidos 5,180 quilos de cocaína, avaliados em R$ 75 mil, podendo chegar a um valor bem maior na revenda. Ainda em buscas por Lucas, os policiais levaram Jean e Eduardo até a casa dele, no Moreninhas IV.

De acordo com o registro os policiais teriam feito Eduardo ligar para Lucas e dizer que estava na frente da residência dele. Quando o rapaz saiu, uma 'surpresa', quem o aguardava eram os Civis, que se identificaram e fizeram abordagem, mas ele tentou fugir correndo. Lucas acabou caindo e foi detido, com uma pistola 380 na cintura, carregada. Foi constatado que Lucas estava foragido de Goiás e em Campo Grande continuava a cometer crimes.

Os quatro envolvidos foram levados para a Derf onde o caso foi registrado como tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, na qualidade de suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação da arma, além de associação para o tráfico e ainda formação de quadrilha. (Com Registro).