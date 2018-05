Operação Oiketikus Policiais Civis estão entre os envolvidos em contrabando Segundo secretário de Justiça do Estado, operação terá desdobramentos

Por: Correio do Estado

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Policiais civis também estão entre os investigados por participação no megaesquema de corrupção, que favorecia o contrabando, principalmente de cigarros, na região fronteiriça de Mato Grosso do Sul. O esquema foi desmantelado na quarta-feira pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio da Corregedoria da Polícia Militar.

A participação de policiais civis foi confirmada pelo secretário de justiça e segurança pública do Estado, Antônio Carlos Videira, que defendeu a operação e disse que foi preciso “cortar da própria carne” para garantir a integridade das forças de segurança.

Na última quarta-feira, 21 policiais militares foram presos na operação batizada como Oiketikus, em alusão à estrutura de seda e fragmentos vegetais construída por lagartas, que tem formato semelhante ao de um cigarro, que é o principal produto contrabandeado pela quadrilha.