Policiais sÃ£o agredidos em festa, cumprem prisÃµes e sÃ£o intimidados com ligaÃ§Ã£o

Icomodando o sono Policiais são agredidos em festa, cumprem prisões e são intimidados com ligação "Moradores acionaram os PMs para acabar com uma festa com som alto ás 23h30"

Foto: Arquivo/MS Notícias

Uma festa realizada na noite desta segunda-feira (6), em um condomínio residencial no Bairro Rita Viera, em Campo Grande terminou com um policial militar agredido a socos e teve até ligação de 'poderosos' para a delegacia de polícia na tentativa de intimidar os servidores estaduais militares. A ocorrência foi registrada mesmo com a tentativa de intimidação e o caso será investigado pela Polícia Civil.

O ponteiro marcava 22h30 da segunda-feira (6), a polícia começou a receber chamada de vários condomínios, no mesmo prédio, por causa de uma festa no local com som alto, que estava perturbando o descanso dos moradores. Entre os envolvidos há ex-secretário-adjunto municipal e jovens profissionais liberais que teriam acionado parentes.

No residencial, de acordo com o registro, os PMs tentaram dialogar com a dona da festa, de 29 anos, os militares foram acionados por que ela não acabaria com a festa. Outros moradores afirmaram que iriam representar criminalmente contra ela e os policiais, ao tentarem recolher o som e levá-la para a delegacia de polícia, passaram a ser hostilizados e xingados pelos participantes da festa, aproximadamente 50 pessoas.

Palavras de denigridão moral foram laçadas contra os servidores públicos. Durante a tentativa de negociação, um dos participantes do evento partiu para cima de um dos policiais militares, acertando um soco no rosto do servidor. A guarnição solicitou apoio de mais viaturas e o Batalhão de Choque foi até o local para dar apoio aos outros policiais, mas os integrantes da festa continuaram resistindo.

Mais dois militares acabaram agredidos e todos os policiais envolvidos na ocorrência foram ameaçados. “Eu vou a corregedoria e vocês vão perder seus empregos, seus desgraçados”, disse uma das mulheres.

Outro dos participantes se apresentou como advogado, mas na verdade é bacharel em direito (quem termina um curso de Direito, mas não passa no exame da Ordem dos Advogados do Brasil) e teria tentado intimar os Policiais Militares dizendo que tem 'padrinhos fortes'.

Já na delegacia foram feitas ligações na tentativa de intimidarem a ação dos militares. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Piratininga como perturbação da tranquilidade, desacato e desobediência. (Com assessoria).