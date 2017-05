Maracaju Policial civil aposentado é metralhado

Foto: Maracaju Hoje

O policial civil aposentado Giuvan de Oliveira Barbosa, de 52 anos de idade, foi executado às 15h00 desta quinta-feira na área central da cidade.

Ele foi executado por dois desconhecidos que o metralharam no interior da empresa Três Cinco, revendedora de automóveis, instalada na Rua 11 de Junho, na esquina com a Rua Jordão Alves Corrêa, em frente à Loja Gazin.

De acordo com um funcionário do estacionamento, o ex-policial se encontrava no local quando dois homens, armados de metralhadoras de calibres ainda não identificados, entraram no local e o metralharam. Curiosamente todos os tiros disparados atingiram a vítima. Até o momento não há informações sobre quantos tiros atingiram Giuvan.

A Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e agente funerário se encontram no local.A reportagem do “Maracaju Hoje” teve dificuldades para a obtenção de mais informações, uma vez que o irmão da vítima, o professor Jeamilton Barbosa, solicitou às autoridades que não permitissem a entrada da imprensa no local.

Imediatamente após a execução do policial aposentado, uma multidão se aglomerou em frente ao estacionamento tentando obter informações ou simplesmente satisfazer a curiosidade.

SEGUNDO ATENTADO – Esta não é a primeira vez que pistoleiros de aluguel tentam executar Giuvan Barbosa. No dia 11 de fevereiro desse ano, Giuvan de Oliveira Barbosa sofreu um atentado quando se encontrava em frente de sua casa no Bairro José Brejão,

Na ocasião, dois homens armados com fuzis o interpelaram na caminhonete Ranger em que se encontrava e disparam cerca de 14 vezes contra o veículo. Cinco tiros acertaram Giuvan que foi socorrido e resistiu aos ferimentos.

Hoje, porém, Giuvan não teve chances já que os assassinos se mostraram extremamente profissionais, haja vista que não dispararam um tiro sequer fora do alvo.