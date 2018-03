Policial civil sofre emboscada e é executado com 30 tiros de fuzil

Policial civil foi executado com 30 tiros de fuzil nesta terça-feira (6) em Ponta Porã, município de Mato Grosso do Sul na fronteira com o Paraguai. Segundo a polícia, ele mora a 600 metros da delegacia e tinha ido em casa buscar algo no fim do dia quando sofreu a emboscada.

Além dele, no veículo estava uma amiga da família que foi atingida por um tiro de raspão no braço. De acordo com a Polícia Civil, isso demonstra o alto grau de profissionalismo dos criminosos, porque houve grande quantidade de disparos e praticamente só acertaram o policial, que era o alvo.