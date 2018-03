Nova Andradina Policial dispara contra a testa de cachorro pit bull durante festa 'Na festa tinha uma 3 anos e uma pessoa com deficiência, se defendeu o PM'

Cachorro da raça pit bull foi ferido com tiro na cabeça após invadir a casa da mãe de um policial militar. O caso aconteceu ontem, domingo (4), na Rua Santa Catarina, no Bairro Centro Educacional, em Nova Andradina, distante 300 quilômetros de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, o policial contou que o cachorro invadiu o imóvel e foi em sua direção. Com receio de ataque, sacou a arma e atirou no cão. O projétil ficou alojado na testa do animal. O pit bull não morreu e foi socorrido para uma clínica veterinária. Não há informação sobre o estado de saúde dele.

Ainda conforme registro policial, o animal pode ter escapado por uma cerca danificada na residência onde vive com a dona dele de 61 anos. O PM relatou ainda que no local onde aconteceu o fato estavam uma criança de . O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil do município.