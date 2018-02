Cães farejadores Policial do MS é preso em SC com 104,5 quilos de Crack O flagrante aconteceu na BR-101

Abraão Messias Ribeiro, de 40 anos, cabo da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, foi preso na tarde de ontem, quinta-feira (08) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Catarina, transportando 104,5 quilos de crack. O flagrante aconteceu na BR-101, em Itapema (SC).

De acordo com a PRF, a droga era transportada em fundos falsos no assoalho do banco traseiro de um veículo Renault Duster com placas de Curitiba (PR). Durante abordagem, os policiais desconfiaram do nervosismo do condutor e acionaram equipe com cães farejadores.

Os animais acusaram presença de droga no local. O militar afirmou ter buscado a carga em Ponta Porã, com objetivo de levar até o litoral Sul de Santa Catarina. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Itapema, onde foi autuado em flagrante por tráfico. O veículo e o crack foram apreendidos.