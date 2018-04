Fronteira Policial é flagrado na fronteira com R$ 94 mil escondidos em câmbio de carro De acordo com a PF, policial militar disse que foi contratado por um amigo para levar o dinheiro do Paraguai até Dourados.

Um policial militar de Mato Grosso do Sul foi flagrado em Ponta Porã, a 326 quilômetros de Campo Grande, com dinheiro escondido no câmbio do carro dirigido por ele, que prestou depoimento e foi liberado.

Conforme a Polícia Federal (PF), as cédulas, que somaram R$ 94.067, estavam em um compartimento oculto do câmbio. O flagrante foi na BR-463, rodovia que fica na região de fronteira com o Paraguai.

Segundo a PF, o militar disse que foi contratado por um amigo para levar o dinheiro de Pedro Juan Caballero até Dourados. O dinheiro foi apreendido porque não foi comprovada origem licíta.