Policial Ã© preso com mais de meia tonelada de maconha

Fronteira Policial é preso com mais de meia tonelada de maconha

Um agente da Polícia Nacional do Paraguai foi preso em flagrante em uma residência localizada no bairro San Jose, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

No local, os policiais encontraram pouco mais de meia tonelada de maconha que seria enviada para o Brasil.

Aos oficiais da Senad (Secretaria Nacional Anti Drogas) do Paraguai, Salomón Galeano Rojas, de 25 anos, negou que soubesse da existência da droga no local e disse que os donos da casa fugiram pulando o muro do fundo ao verem a chegada dos policiais.

Ele comentou que teria ido visitar a noiva, na residência. No total, foram apreendidos 557 quilos da droga e que estava dividida em 467 tabletes, segundo o site Ponta Porã Informa.

Uma pistola 9 mm da marca Glock com 17 munições, um veículo Toyota Corolla de cor branca, uma motocicleta da marca Yamazuki, três celulares e dinheiro, também foram encotrados na casa.