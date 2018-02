Polícia Rodoviária Federal Policial militar do MS é preso com 104,5 quilos de crack Droga teria sido adquirida na fronteira para ser revendida no litoral sul

Abraão Messias Ribeiro, de 40 anos, cabo da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, foi preso na tarde de ontem pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Catarina, transportando 104,5 quilos de crack. O flagrante aconteceu na BR-101, em Itapema (SC).

De acordo com a PRF, a droga era transportada em fundos falsos no assoalho do banco traseiro de um veículo Renault Duster com placas de Curitiba (PR). Durante abordagem, os policiais desconfiaram do nervosismo do condutor e acionaram equipe com cães farejadores.

Os animais acusaram presença de droga no local. O militar afirmou ter buscado a carga em Ponta Porã, com objetivo de levar até o litoral Sul de Santa Catarina. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Itapema, onde foi autuado em flagrante por tráfico. O veículo e o crack foram apreendidos.