MIL UNIDADES Policial militar é preso na fronteira por contrabando de cigarro eletrônico PM de Campo Grande foi preso na madrugada desta quarta-feira (3) pela PRF na BR-463, em Ponta Porã

Carga de vaporizadores eletrônicos contrabandeados estava em caminhonete S10 Foto: Reprodução/ Direto das Ruas

Virou rotina, outro policial militar, Vagner Roberto da Costa, de 29 anos, lotado em Campo Grande, foi preso na madrugada desta quarta-feira (3) transportando mil unidades de cigarros eletrônicos contrabandeados do Paraguai. O equipamento é usado para produzir vapor de ervas e tabaco, espécie de narguilé pequeno, portátil.

Vagner foi pego, por policiais rodoviários federais no Posto Capey, entre Dourados e Ponta Porã, segundo registro, ele conduzia sua S10 quando foi abordado por volta das 05h da madrugada de hoje. Ele também estava com IPVA e licenciamento da caminhonete atrasados, conforme detalhou a PRF.

O policial mora no bairro Santa Amaro em Campo Grande. Durante abordagem ele disse aos colegas da PRF, que levava produtos eletrônico comprados no Paraguai, o que já é fora da leia segundo resolução nacional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ao averiguar a carroceria do veículo a PRF identificou várias caixas com 700 unidades do cigarro eletrônico. A carga é avaliada em pelo menos R$ 220 mil.

Vagner da Costa disse que não era dono da carga nem da caminhonete e que tinha sido contratado por R$ 1.200 para levar o contrabando até Campo Grande.

No momento da abordagem, o policial militar estava com sua arma de fogo pessoal e a entregou voluntariamente à PRF. Vagner foi levado com o contrabando para a Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã, para ser autuado em flagrante.