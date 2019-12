REAÇÃO Policial reage a ataque de golpe de faca e mata homem com tiro no tórax Homem teria invadido estacionamento na Avenida Calógeras, esposa do PM é dona do local

Homem não obedece ordem de parada de PM e acaba sendo morto com um tiro. Caso foi registrado na Depac Centro de Campo Grande Foto: Divulgação/Polícia Civil

Homem de 35 anos, que não teve identidade divulgada, morreu após supostamente não obedecer à ordem de parada e tentar atacar um policial militar com uma faca na noite de ontem, (21), dentro de um estacionamento, na Avenida Calógeras em Campo Grande.

Conforme registro policial, a mulher do PM e dona do estacionamento, teria percebido a presença de um estranho no pátio, correu e trancou o estabelecimento com homem lá dentro. Após isso, ligou para o marido, que foi até o local e teria se deparado com um homem portando uma faca no pátio do estabelecimento. Ainda de acordo com o registro, o esposo da dona do estacionamento se identificou ao estranho como PM e pediu para que largasse a faca, no entanto, o invasor teria atacado o policial, não obedecendo a ordem de parada, o PM atirou.

O próprio militar acionou reforço da Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros após o disparo. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial e também como furto na forma tentada. O corpo ainda sem identificação está Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Campo Grande.