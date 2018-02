Policial surta e acaba morto em tiroteio após filhas o denunciarem

O investigador da Polícia Civil André Marcos Caroza, de 38 anos, teve um surto, fez a esposa e uma das filha reféns e morreu ao trocar tiros com policiais militares em Bertioga, no litoral de São Paulo, na noite desta quarta-feira (22). No imóvel de veraneio onde a família estava, foram encontrados diversos remédios de uso controlado.

Segundo informações da polícia, o investigador, que trabalha 10º Distrito Policial da capital paulista, estava com a mulher e as três filhas descansando no litoral paulista. Ao longo de todo o dia, ele começou a apresentar um comportamento alterado e, no início da noite, entrou em 'estado de surto' e começou a chamar a atenção da vizinhança.

"Estavam na casa a esposa e uma das filhas. As duas outras estavam do lado de fora e acionaram um caminhante, que chamou a Polícia Militar. Elas relataram que o pai e a mãe teriam discutido fortemente e ele estaria completamente fora de si, armado e fazendo ameaças", relatou o delegado Sérgio Nassur.

Policiais militares chegaram rapidamente ao local e cercaram a casa. Os oficiais tentaram conversar com o investigador, ainda segundo o delegado responsável pelo caso, titular do Distrito Policial Sede de Bertioga. "Mas não houve como. Ele saiu da casa atirando na direção dos PMs, que se abrigaram na casa de um vizinho", disse.Os policiais, sem revidar, se abrigaram no imóvel localizado em frente à casa da família. "Os PMs subiram no pavimento superior e trancaram as portas da parte de trás, tentando evitar o confronto. Entretanto, o policial civil arrombou a porta, acessando a casa com a arma em punho e foi atingido por um disparo", relata.

O investigador André Caroza foi atingido no peito. Ele foi imediatamente socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que estava posicionada no local, mas morreu meia hora após entrar na emergência do Hospital da cidade. A mulher e as filhas dele não se feriram na ação.

"Não foi possível manter contato com a esposa e as filhas, que estavam em estado de choque", afirmou Nassur, que acionou a corregedoria da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências administrativas do caso. Segundo o delegado, foram encontrados remédios controlados no imóvel da família paulista.

A família do policial deverá prestar depoimento na Delegacia de Bertioga nos próximos dias. O corpo do investigador foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região. A casa de veraneio foi periciada a arma dele acabou apreendida para análise. Nenhum vizinho se feriu durante o confronto.