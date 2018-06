Tráfico de drogas Polícias apreendem cerca de 4 toneladas de maconha escondidas embaixo de carga de PVC Suspeitos jogaram pó de café por cima do entorpecente para disfarçar o cheiro. Segundo a polícia, essa é uma das maiores apreensões realizadas na região.

Polícia Militares de Figueirão e Camapuã, municípios localizados na região central de Mato Grosso do Sul, apreenderam aproximadamente 4 toneladas de maconha escondidas embaixo de PVC na noite de quarta-feira (20) na MS-436, no distrito de Pontinha do Coxo. De acordo com a PM, carga está avaliada em R$ 3 milhões.

Segundo as informações do Sargento Hernandez Carmo Ribeiro, que comanda a PM de figueirão, os policiais seguem fazendo a pesagem do entorpecente nesta quinta-feira (21). Ele explicou ao G1 que houve três veículos envolvidos na ocorrência: o caminhão carregado com maconha, um guincho e, por fim, um automóvel utilizado para acompanhar o tráfico, com placas de Campinas (SP).

Enquanto a motorista do guincho realizava o reboque do caminhão carregado com maconha, o condutor do caminhão avistou a barreira policial na rodovia, desceu do veículo e entrou no carro com outros comparsas, que acompanhavam a viagem. Eles fugiram do local, abandonaram o automóvel e entraram em uma mata da região.

Quanto ao motorista que realizava o reboque, de 77 anos, a polícia explicou que, em depoimento, ele informou ter sido apenas contratado para levar o veículo até Alcinópolis, a 303 km de Campo Grande, não sabendo da existência da droga escondida no caminhão.

Hernandez também contou que a maconha estava escondida embaixo de uma carga de PVC. Os suspeitos jogaram pó de café por cima do entorpecente para disfarçar o cheiro. De acordo com a PM, essa é uma das maiores apreensões já realizadas na região. A carga está avaliada em R$ 3 milhões e a polícia acredita que ela seria levada até Goiás, pela rota utilizada pelos bandidos.

Nenhum envolvido com o crime foi localizado até o momento, mas as investigações continuam sendo realizadas na região. A droga, o caminhão e carro foram encaminhados para a delegacia de Camapuã.

*Supervisionado pela jornalista Jaqueline Naujorks