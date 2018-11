Traficante População denuncia e PF prende traficante com 64 kg de cocaína Carro falhou com droga escondida no tanque e chamou a atenção além da conta

Por: RAFAEL RIBEIRO 06/11/2018 às 17:23 Comentar Compartilhar

Um traficante de 44 anos foi preso em flagrante por agentes da POlícia Federal com cerca de 64 quilos de cocaína escondidos dentro de compartimento secreto do tanque de combustível de sua Fiat Strada. O veículo estava em uma oficina mecânica de Ivinhema. O flagrante só foi possível por conta da ação de vizinhos, que estranharam a movimentação do motorista após o veículo apresentar falhas mecânicas. Chamou a atenção e acabou atraindo a PF. A localização do suspeito se deu no momento em que provavelmente ele fazia a mnanutenção do Strada. O destino da cocaína não foi revelado. A droga estava muito bem escondida em compartimento especial dentro do tanque. Polícia está de olho em novo esconderijo preferido dos traficantes: o tanque de combustível dos veículos usados (Divulgado) NOVO ESCONDERIJO FRACASSA Pelo jeito os traficantes de cocaína estão apostando em compartimentos especiais dentro do tanque de combustivel. Na última sexta-feira (2), dois homens foram pressos após serem flagrados por policiais militares rodoviários de Ponta Porã carregando uma carga de cocaína pura e pasta-base avaliada em cerca de R$ 2,5 milhões. Foram localizados no tanque de diesel 199 tabletes de pasta base e dez de cocaína pura. No total, 210 quilos de drogas. Os suspeitos, de 33 e 30 anos, foram levados para a Delegacia de Ponta Porã, onde o caso foi registrado.