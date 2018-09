Amambai Porque "deu vontade" cunhado mata a facadas esposo da irmã "Ele apresenta sofrer de distúrbio mental, de acordo com registro policial"

Vando Araújo, 29 anos, foi morto a golpes de faca, na noite de ontem, segunda-feira (10), na Aldeia Indígena Limão Verde, em Amambai, distante 360 quilômetros de Campo Grande. O autor, Judelsio Duram, 19 anos, cunhado da vítima, foi preso em flagrante, confessou o crime e disse que matou porque "deu vontade".

Conforme boletim de ocorrência, a mulher de Vando relatou que o marido estava sentado na cama do casal, quando o irmão dela chegou e sem motivo aparente esfaqueou a vítima. Após o crime, Judelsio saiu correndo, mas foi perseguido e detido por outros indígenas. A faca utilizada no homicídio também foi apreendida.

O Corpo de Bombeiro foi acionado, mas a vítima não resistiu e morreu no local. Questionado sobre a situação, o rapaz revelou à polícia que não tinha motivos para cometer o crime, apenas matou o cunhado porque deu vontade. Ele apresenta sofrer de distúrbio mental, de acordo com registro policial. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.

Fonte: Campo Grande News.