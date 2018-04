Corumbá Poste cai sobre carro após colisão em rodovia e motorista morre Vítima perdeu controle da direção em curva na BR-262

Por: Correio do Estado

Carlena do Carmo Amarilha Ramirez, 23 anos, morreu em acidente ocorrido na tarde de hoje, na BR-262, em Corumbá. Poste de energia elétrica caiu sobre o veículo que a vítima conduzia.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, vítima estava sozinha em um Fiat Siena e, ao fazer uma curva, perdeu o controle da direção do veículo e colidiu em um poste da rede elétrica.

Com o impacto da batida, o poste caiu sobre o carro e amassou por inteiro o lado do motorista, jogando a vítima, que estava sem cinto de segurança, para o banco do passageiro.

Bombeiros foram acionados, porém, quando chegaram ao local constataram que a vítima já estava em óbito.

Equipes da Polícia Civil e da perícia foram acionadas. Conforme o boletim de ocorrência, vítima havia de casa por volta das 13h50 para vender lingerie. O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.