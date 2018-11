Tráfico PRE apreende cerca de 46 kg de drogas escondida em painel de veículo Os agentes faziam trabalho de abordagem na MS 164 no Distrito de Vista Alegre

Foto: Reprodução

Policiais Militares de BOP Vista Alegre apreenderam nesta terça-feira (30), um veículo carregado de maconha. A droga estava escondida no painel do veículo, um Del Rey Ghia, ano 1985, com placas de Montes Claros/MG, conduzido por A. D. M. (51).

Os agentes faziam trabalho de abordagem na MS 164 no Distrito de Vista Alegre, quando pararam o veículo para verificação. O motorista apresentou certo nervosismo ao ser questionado a respeito dos motivos de estar vindo da região da fronteira com o Paraguai.

Diante o nervosismo do condutor e das informações desencontradas ditas pelo mesmo, os militares realizaram uma vistoria mais detalhada no veículo e perceberam um forte odor caraterístico de maconha saindo do interior do automóvel, ao checarem o painel, encontraram alguns tabletes de entorpecente.

Ao todo foram 58 tabletes da droga, que após pesagem resultou em 45,9 kg de maconha.

Diante dos fatos foi dado ordem de prisão ao autor A. D. M. (51), e encaminhado juntamente com o veículo e o entorpecente encontrado, para a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, para que fossem tomadas as devidas providências que o caso requer.