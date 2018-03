DF Prédio do STF é evacuado após príncipio de incêndio 'O fogo foi controlado e ninguém ficou ferido durante o incêndio'

Um princípio de incêndio atingiu uma sala do segundo andar do Anexo II do Supremo Tribunal Federal (STF), por volta das 8h de hoje, segunda-feira (26). Por causa do incidente, o prédio do STF teve que ser evacuado pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

Segundo os brigadistas do local, o fogo foi controlado e ninguém ficou ferido durante o incêndio. Todos os funcionários que estavam no local tiveram que sair do prédio e, até perto das 9h20, estavam em frente ao edifício do STF , aguardando a liberação e o término do serviço, pelos bombeiros.

Ainda de acordo com as informações preliminares, um ar condicionado teria pegado fogo no Anexo II-A. Os bombeiros suspeitam de que tenha se tratado de um curto-circuito no aparelho. Porém, as causas do incêndio sejam investigadas minuciosamente pelo órgão.