Paranhos Prefeito vítima de atentado tem quadro de saúde estável

O prefeito de Paranhos Dirceu Bettoni (PSDB) foi transferido para um hospital de Dourados, onde deve passar por cirurgia por conta dos ferimentos causados pelos disparos que o atingiram na noite desta quinta-feira, dia 14 de junho.

O fato ocorreu quando a vítima chegava na residência dele.

Conforme o Campo Grande News, Bettoni foi atendido após o atentado no hospital da cidade pelo médico e também prefeito de Amambai, Edinaldo Luiz de Melo Bandeira (PSDB). Um dos tiros comprometeu a circulação e os movimentos do braço do prefeito.

“Tem também um tiro do abdômen, além do tiro que atingiu o queixo. Mas ele esta consciente e orientado. O quadro inspira cuidados, mas ele está estabilizado”, comentou o médico ao site da Capital.

O crime

Dirceu chegava na residência dele, localizada na rua Marechal Dutra, no Centro da cidade quando foi surpreendido. Os familiares da vítima escutaram pelo menos seis tiros e três atingiram o prefeito. As testemunhas ainda relataram que viram ao menos um homem de capacete fugindo, após os disparos.

Os tiros, supostamente de um calibre 38. acertaram a cabeça, a boca e abdômen do prefeito.

Dirceu Bettoni exerce o seu terceiro mandato como prefeito do município que fica na região de fronteira com o Paraguai.