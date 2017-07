"Xilindró" Presa dupla que atacava na Afonso Pena com chave de fenda e faca "Os criminosos fizeram inúmeras vítimas e na noite desta segunda sua carreira no críme chegou ao fim"

Pousada onde ladrões usavam quarto como sede antes e depois dos assaltos na principal via da Capital Foto: Reprodução

A Guarda Civil Municipal prendeu em flagrante, na noite de ontem (segunda-feira, 10), dois ladrões que vinham cometendo uma série de assaltos no decorrer da Avenida Afonso Pena armados com objetos cortantes, como faca e uma chave de fenda.



Conforme registro, Alex Moreira da Silva (28), e Fernando Schupp Barreto (23), foram capturados após roubarem o celular de um funcionário de uma rede de lanchonetes, a vítima tem 19 anos e caminhava na avenida em direção ao ponto de ônibus após deixar o trabalho, momento da ação dos criminosos.



Segundo a vítima, Barreto foi quem lhe tomou o aparelho das mãos e estava armado com uma faca. Silva, que vinha atrás, lhe ameaçou com a chave de fenda. Ainda segundo relato, na fuga, a dupla atirou uma pedra em direção ao jovem, ferindo seu braço.



Com as informações sobre as características físicas dos autores, os guardas então iniciaram ronda pela região e flagraram os ladrões correndo para dentro das dependências de uma pousada na Rua João Rosa Pires, onde foram capturados.



O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro, onde se descobriu que mais crimes do tipo ocorridos na mesma região, que podem ter sido cometidos pela dupla. As armas usadas no crime foram apreendidas.