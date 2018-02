Jardim Centenário Presa dupla que invadiu residência, roubou objetos e picape de mãe e filha após amarrá-las 'São suspeitos de invadirem uma residência e roubarem diversos objetos, além de uma picape'

Os dois rapazes foram presos portando duas armas de fogo Foto: Reprodução/Batalhão de Choque

Policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar (BpChoque), durante rondas na noite de ontem, domingo (25), pela avenida Gunter Huns, no Jardim Centenário, em Campo Grande, prenderam Lucas Vinícius Martins dos Santos, 20 anos, e Heverton Nazareth dos Santos de Oliveira, 18 anos. Eles são suspeitos de invadirem uma residência e roubarem diversos objetos, além de uma picape. As vítimas (mãe e filha) foram amarradas e trancadas em um quarto. Eles foram flagrados com armas e munições.

Na abordagem, de acordo com a Polícia Militar (PM), os envolvidos demonstraram atitude suspeita e foi apreendido um revólver calibre 357, com numeração raspada e cinco munições dos calibres .38 e 357. Com o outro também havia uma arma garrucha calibre .38 com uma munição intacta.

Aos policiais, os confessaram envolvimento no crime de roubo e cárcere privado das vítimas, no Jardim Leblon. Dias depois do fato, a polícia encontrou no Aero Rancho, localizado na região sul da cidade, o veículo das vítimas.

O caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.