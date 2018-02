Capital Presa por tráfico, mulher tenta fuga pela porta da frente da delegacia 'Responsáveis por arremessar papelotes de maconha para dentro do Presídio de Segurança Máxima Jair Ferreira de Carvalho'

Foto: Reprodução/Paulo Francis

Irene Ruiz Lopes, 41 anos, e Jardel Italo da Silva, 19 anos, foram presos por tráfico de drogas. Os dois, segundo a polícia, eram responsáveis por arremessar papelotes de maconha para dentro do Presídio de Segurança Máxima Jair Ferreira de Carvalho. O flagrante por volta das 20h, na Rua Dom João VI, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Ao ser presa e levada à delegacia, a mulher tentou fugir, mas foi recapturada.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar fazia rondas na região, quando abordou Jardel em uma motocicleta, de cor prata. Com o rapaz, foi encontrada uma sacola com várias porções de maconha. Questionado sobre o destino do entorpecente, Jardel disse que arremessaria os papelotes para dentro do presídio, que fica no complexo penitenciário da redondeza.

O acusado relatou ainda que teria a ajuda de uma mulher conhecida como “Loira”. Ela o auxiliaria a entrar em contato com os presos, via celular, para entregar a encomenda. Os policiais, então, foram até o endereço onde a mulher aguardava Jardel, no cruzamento das ruas Perdizes e Bananal. Lá, Irene Ruiz, a Loira, foi presa. Na casa dela, os policiais encontraram mais maconha.

Após ser capturada, Irene acabou confessando à Polícia que recebia ordens do namorado identificado apenas como “Marcelo”, interno do presídio, para que guardasse a droga. Na residência dela, também foi encontrado fermento distribuído em papelote dentro de uma mochila, pó utilizado para fabricação de bebida alcoólica na penitenciária. Tanto Jardel quanto Irene foram presos e levados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro. As filhas de Irene que estavam no imóvel, duas meninas com idades 3 e 14 anos, foram deixadas com uma vizinha.

Na delegacia, a mulher aguardava para ser encaminhada à Segunda Delegacia, pois no local as duas celas estavam ocupadas por homens, quando tentou fugir a pé saindo pela porta da frente, mas foi recapturada a 20 metros do local.