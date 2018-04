Rita Vieira Presa quadrilha acusada de atear fogo em veículo após usá-lo para furto "Entre os criminosos estão dois adolescentes"

Foi pega pela polícia a quadrilha suspeita de invadir uma casa no Parque Residencial Rita Vieira na semana passada, usando um carro furtado na região central. Bruno Vinícius Soares Gonçalves e Robson Fernandes Pereira França, os dois de 19 anos, vão responder por furto. Por envolvimento no crime, também foram apreendidos dois adolescentes de 15 e 16 anos.

À polícia, Bruno Vinícius disse que vendeu os produtos furtados da residência para Robson. Os objetos foram recuperados e entregues à família. Já os adolescentes confessaram que utilizando isqueiro atearam fogo no carro para destruir provas e não levantar suspeitas. O grupo foi preso ontem, segunda-feira (dia 23). Os locais onde ocorreram as prisões não foram divulgados pela polícia.

Caso

O veículo Fiat Uno utilizado pelos suspeitos durante o furto na Rua Vilma Andrade Costa foi encontrado por moradores completamente destruído, na última quarta-feira (18), na estrada vicinal paralela ao anel rodoviário, na região do Jardim Itamaracá. Após o furto na residência, os moradores do residencial Rita Vieira e do Jardim Vilas Boas se uniram, trocando informação via WhatsApp, para tentar localizar o automóvel.