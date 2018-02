Interior - Angélica Preso acusado de espancar e tentar matar, diz que briga começou por dívida de R$ 10 reais "Ficou fora de controle e espancou o devedor utilizando um pedaço de madeira", disse o autor

Foto: Reprodução/Plantão Angélica

Um crime brutal chocou o município de Angélica, cidade distante 276 quilômetros de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O crime cocorreu ontem, terça-feira (06), por volta das 15h. Um homem de 51 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio. A Polícia Militar foi acionada para se deslocar até a Rua Espanha, em uma casa abandonada que faz fundos com o local conhecido como clube da piscina no município, onde, de acordo com o solicitante, havia uma pessoa aparentemente ferida.

No local, a Polícia Militar se deparou com a vítima deitada ao solo com um pedaço de espuma cobrindo sua face. Foram detectados vários ferimentos que desfiguraram o rosto da vítima, que respirava com bastante dificuldade. Os militares acionaram uma ambulância para socorrer o homem até uma unidade hospitalar. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Dourados.

A Polícia Civil foi acionada para auxiliar na ocorrência sendo que, no decorrer do plantão, as autoridades foram procuradas pelo filho da vítima, que apontou os suspeitos de terem espancado seu pai. De posse de tais informações, as polícias Civil e Militar foram até a Rua 20 de Novembro, onde um dos suspeitos foi localizado. Até o fechamento da matéria, o outro suposto autor não havia sido localizado.

O homem detido apresentava uma lesão na testa e relatou que o ferimento havia sido provocado pela vítima. Questionado sobre o fato, ele confessou que agrediu o homem. O acusado relatou que a vítima lhe devia a quantia de R$ 10,00, sendo que, ao cobrar o dinheiro, teria sido agredido no rosto, momento em que, nas palavras dele, ficou fora de controle, e espancou o devedor utilizando um pedaço de madeira.

O caso, registrado como tentativa de homicídio, segue sob investigação policial e as autoridades tentam localizar o outro suspeito.