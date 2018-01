Preso foge ao sair para fazer manutenção no ar da casa de diretor do presídio Agepen abriu procedimento para investigar uso indevido do trabalho

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) abriu Procedimento Administrativo Interno para apurar a fuga do preso Emerson Ortiz Bezerra, ocorrida no último dia 29 de dezembro, na Penitenciária Estadual de Dourados. Ele teria saído para fazer a manutenção no ar-condicionado da casa de um membro da direção do presídio, e não retornou mais.

Conforme apurado, Emerson prestava serviço de manutenção nas câmaras frias da unidade e teria sido designado para a tarefa na casa do servidor. O imóvel pertence à Agepen e está localizado dentro do complexo penitenciário, perto do estacionamento. Entretanto, a Agência ainda não confirmou se o uso da força de trabalho do preso nesta condição é legal, por isso, apura o caso.