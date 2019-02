NARCOTRÁFICO Preso no aeroporto homem que já foi "braço-direito" de Rafaat Estava foragido

Adair, após ser preso por policiais Foto: Divulgação

Ação conjunta do serviço da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas (Delepat), do Mato Grosso do Sul com apoio da Polícia Federal da cidade de Campinas (SP), terminou na prisão do ex-policial militar foragido da justiça, Odair José Belo, 47.

O fato ocorreu na tarde de terça-feira (26), segundo o Porã News. O homem foi identificado transitando no aeroporto utilizando uma documentação falsa da Bolivia e uma identidade falsa brasileira, ambas com o nome de José Antônio Brito, além de dinheiro.

Belo chegou a ser considerado sucessor de Jorge Rafaat, um dos chefes do narcotrafico na fronteira, morto a tiros de ponto 50 no ano de 2016.

Na ocasião, Rafaat caiu em uma emboscada e teve o veículo fuzilado.