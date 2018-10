Presídio Preso pula muro durante revista e foge de presídio em MS Policial estaria fora do posto de monitoramento em uma das áreas do local

Detento do Estabelecimento Penal masculino de Corumbá, a 426 km de Campo Grande, conseguiu fugir na manhã de terça-feira (02). O boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil por dois agentes penitenciários que estavam de serviço, informa que os servidores realizavam revista geral nas celas 1 e 2 e encaminharam os internos para a quadra de esportes.

Conforme noticiado pelo jornal Diário Corumbaense, por volta das 8h30, um dos agentes ouviu barulho no alambrado e viu Kelver Rafael de Almeida Pereira, de 25 anos, indo em direção à muralha do presídio.

Foi dado o alerta e os agentes correram para tentar impedir a fuga, mas o detento pulou o muro, teve acesso à rua e seguiu em direção aos trilhos. O registro policial ainda informa que durante o início da vistoria nas celas, dois policiais militares estavam na guarita da muralha que divide a área dos presídios masculino e feminino, mas durante a fuga, não havia nenhum policial no posto.

A Agepen (Agência do Sistema Penitenciário) e o Comando da Polícia Militar de Corumbá, informaram ao Diário Corumbaense que procedimentos internos serão abertos para apurar as circunstâncias da fuga do preso.

Sobre o detento

Kelver Rafael Pereira foi condenado a pena de 12 anos e 11 meses de prisão por roubo e estava preso no Estabelecimento Penal desde junho de 2017. O fugitivo é moreno, de estatura média, tem várias tatuagens pelo corpo, inclusive uma no pescoço.

Quem souber de alguma informação do paradeiro dele, pode entrar em contato com a PM pelo 190 ou com a Polícia Civil pelo telefone (67) 3234-7100.