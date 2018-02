Santa Casa Preso que tinha plano de fuga de hospital agride funcionários e policiais com barra de ferro "O homem tinha sob sua posse uma quantia em dinheiro e um objeto pontudo que seria usado como arma"

Foto: Reprodução/Marcos Ermínio

Preso sob escolta policial na Santa Casa, Joacir Romero Ibanhes, 22 anos, agrediu policiais com barra de ferro, causou tumulto, ameaçou funcionários e tentou fugir. O caso aconteceu por volta das 19h30 de ontem, terça-feira (6), no hospital que fica na Rua Eduardo Santos Pereira, na região central de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Joacir usando uma barra de ferro que havia retirado da maca e escondido embaixo do colchão, conseguiu abrir as algemas e tentou fugir pulando a janela, a grade e o muro do hospital.

Ele foi parar na Rui Barbosa e entrou dentro de um táxi, mas o motorista percebeu a situação e não quis fazer a corrida. Na sequência, Joacir foi interceptado pelos policiais que faziam a escolta dele. Muito agressivo, o preso ainda tentou agredir e desamar a equipe, mas foi contido, levado para o leito da unidade de saúde e algemado na cama.

Mesmo assim, o autor continuou com agressões, quebrou vários objetos do local e jogou o suporte de soro contra os PMs, pacientes do quarto e funcionários da Santa Casa que tentaram contê-lo. Ele também cuspia nas pessoas, ameaçava e dizia que iria matar até o cachorro de quem se aproximasse dele.

Depois de muito trabalho, o preso foi contido. Com ele, foram encontrados R$ 250 em dinheiro. Em outra ocasião, segundo registro policial, a equipe já havia encontrado um bisturi - pontudo e cortante - dentro de uma bíblia usada por Joacir. O autor, que está internado desde o dia 30 de janeiro em razão de uma infecção na perna, continua na unidade.

Joacir responde a vários processos por furto qualificado e desobediência em Campo Grande e Jardim, conforme o site do Tribunal de Justiça. O caso foi registrado nas Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.