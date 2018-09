Operação Vostok Presos em operação da Polícia Federal são soltos

As 13 pessoas presas durante a Operação Vostok, deflagrada pela Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, foram soltas neste domingo, dia 16 de setembro, após o fim da prisão temporária. Entre os detidos, estavam o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), e Rodrigo de Souza e Silva, filho do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Na quarta-feira passada (12), 220 policiais federais cumpriram 41 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão temporária, na capital e em municípios do interior do estado. Apenas um mandado prisão não foi cumpido, é o de José Ricardo Guitti Guimaro, mais conhecido como Polaco.

Naquele dia a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa e no gabinete do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), como parte da Operação Vostok.

A operação investiga o suposto pagamento de propina a representantes da cúpula do governo do estado em troca de créditos tributários a empresas.