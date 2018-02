Aero Rancho Presos homens apontados como membros de facção que atuava dentro e fora de presídios Foram presos com dois tabletes de cocaína e armas

Foram presos pelo Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Rouba a Banco, Assaltos e Sequestros) dois integrantes de uma facção criminosa, em Campo Grande, na última semana, mas só divulgado, ontem, terça-feira (6), pela polícia.

Fernandes Ferreira Villela de 57 anos, e Caio César Oliveira da Silva de 31 anos seriam integrantes de uma facção criminosa que atuava dentro e fora dos presídios no Estado. Os dois estariam envolvidos em vários roubos, na região do Aero Rancho.

Policiais do Garras chegaram até um dos integrantes em um posto de combustível no Aero Rancho, em um carro descaracterizado. Dentro do veículo Volkswagen Gol, de cor branca, foi encontrada uma grande quantidade de cocaína.

Caio contou que a droga tinha sido adquirida em uma chácara onde ele estava de hóspede. Os policiais montaram campana no local à espera da chegada de Fernandes. Quando Fernandes chegou foi preso e no local foram encontrados outros tabletes de cocaína, uma balança de precisão e armamento.

Os dois foram levados para o presídio de Campo Grande.