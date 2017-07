Maconha PRF apreende 11t de droga, armas e munições de uso restrito da forças armadas O motorista tinha junto ao corpo uma arma e um carregador pronto para uso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carreta carregada com 11 toneladas de maconha, ontem, na BR-163, em Jaraguari. A ação contou com o apoio do Departamento de Narcóticos do Paraná e Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

A carga de droga era transportada num veículo Volvo/VM 270 conduzido por um homem de 40 anos, que viajava em companhia de um rapaz de 17 anos. Conforme informações repassadas pela polícia ao Douradosagora, ambos estavam muito nervosos quando foram abordados na barreira.

Os policiais sentiram forte odor de maconha no veículo e localizaram, no compartimento de carga, os tabletes de maconha. No interior da cabine, a PRF apreendeu 3 pistolas de calibre restrito e 8 carregadores além de 499 munições também de calibre restrito.

O condutor carregava, também, R$ 1.751,00 e 6.000 guaranis, moeda paraguaia, além de 3 celulares. De acordo com a PRF, o motorista contou que pegou o veículo já carregado em um posto de gasolina em Campo Grande e levaria até a cidade de Camapuã. O passageiro ficou calado. A droga, veículo e presos foram encaminhados para a Delegacia de Narcóticos (Denar) em Campo Grande.