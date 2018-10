PRF apreende 1,1t de maconha em veículo atolado na estrada

No início da noite de quarta-feira, 17 de outubro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.107kg de maconha em um veículo abandonado em uma estrada vicinal, em Campo Grande.

A Central de Comando e Controle da PRF recebeu informações de um veículo abandonado próximo à uma fazenda cerca de 20 quilômetros da BR-163. A equipe de plantão foi informada e seguiu ao local, encontrando um Toyota/Corolla com placas aparentes de Campo Grande, atolado e abandonado sem as chaves.

O veículo estava carregado com uma grande quantidade de maconha, que após pesagem, totalizou 1.107kg (mil cento e sete quilos) da droga. O automóvel tinha ainda, alteração em seus sinais identificadores, sendo original placas de Dourados/MS, com registro de furto/roubo em 26/06/2018.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local, informou que havia um indivíduo suspeito nas proximidades. Minutos após, os militares encontraram o homem, em seu bolso estava as chaves do veículo abandonado com a droga. Ele admitiu que era motorista do Corolla com o entorpecente.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado juntamente com o veículo e a droga para a Polícia Civil em Campo Grande.