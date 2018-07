Tráfico de drogas PRF apreende 1,3 tonelada de maconha em carro roubado Suspeito recebia orientações através de rádio comunicador ilegal

Por: Correio do Estado

Homem de 38 anos foi preso por transportar 1,3 tonelada de maconha em um carro roubado, na noite de ontem, na BR-163, em Rio Brilhante.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Jeep Compass foi abordado durante fiscalização de rotina. Quando o motorista baixou um pouco o vidro, policiais viram vários tabletes de maconha dentro do carro.

A droga foi apreendida e totalizou a 1,3 tonelada. Os policiais constataram ainda que o automóvel tinha sinais de adulteração, com placas originais de São Mateus (ES) e registro de roubo na cidade do Rio de Janeiro (RJ) no dia 4 de março deste ano.

O suspeito disse que pegou o carro já carregado com a maconha em Ponta Porã e que seria informado para onde deveria levar o entorpecente através de um rádio comunicador ilegal, instalado no Jeep. Pelo transporte, ele receberia R$ 7 mil.

A maconha, o carro e o suspeito foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante. O homem foi autuado por tráfico de drogas, receptação e utilização de equipamento de radiocomunicação.