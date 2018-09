Tráfico de drogas PRF apreende 1,7 T de maconha e 2 submetralhadoras Um veículo que realizava serviço de batedor também foi apreendido pela equipe.

Na madrugada desta quinta-feira, 06 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu duas submetralhadoras, maconha e recuperou um veículo roubado no km 403 da BR-060.

Durante fiscalização de rotina na Unidade Operacional em Sidrolândia/MS, a equipe abordou um veículo Fiat/Uno Mille com placas de Ponta Porã/MS, conduzido por um homem de 38 anos.

Os policiais ouviram um chiado característico de rádio amador e solicitou a outra equipe que estava logo à frente para que ficassem atentos a algum veículo suspeito tentando burlar a fiscalização. Momento em que a equipe observou uma caminhonete Toyota/Hilux com placas aparentes de Campo Grande/MS, estacionada no acostamento da rodovia.

A equipe tentou abordar a caminhonete, porém, seu condutor abandonou o veículo e fugiu para um barranco às margens da rodovia, não sendo possível localizá-lo.

No Uno a equipe encontrou além do rádio transmissor oculto no painel um tambor com óleo diesel, provavelmente usado para abastecer a caminhonete com os ilícitos.

No compartimento de carga da caminhonete foram encontrados vários tabletes de maconha que somaram 1.721 kg (mil setecentos e vinte e um quilos) da droga, duas submetralhadoras Argentina, fabrica de armas militares portáteis origem militar cal .9mm, 3 carregadores cal. 9mm com capacidade de 30 tiros por carregador e 2 placas veiculares paraguaias.

O motorista do Uno declarou que estava realizando serviço de batedor para a Hilux avisando das barreiras policiais.

Em verificação veicular, foi constatado que a caminhonete tinha sinais de adulteração com placas originais de Alto Paraná/PR, onde tinha registro de roubo/furto.

Ocorrência encaminhada à Polícia Federal em Campo Grande/MS.