Tráfico de drogas PRF apreende 1,8T de maconha e prende batedores

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu em Guia Lopes da Laguna/MS, no fim da noite desta segunda-feira, 28 de janeiro, 1,8T de maconha em caminhonete e prendeu seus batedores.

A equipe fiscalizava em frente a Unidade Operacional, BR-267 km 470, quando observaram um GM/Prisma com a placa de Dourados/MS, passar com velocidade acima do comum para o local. Logo em seguida, passou um Ford/Ranger com placas de Campo Grande/MS em atitude suspeita e foi então abordada.

A caminhonete era conduzida por um homem de 26 anos e se mostrou bastante nervoso com a abordagem. Em fiscalização ao veículo, os policiais encontraram na carroceria, uma grande quantidade de tabletes de maconha, que após pesagem totalizou 1.800kg (mil e oitocentos quilos) da droga.

Perguntado sobre o ilícito, o motorista alegou que contraiu uma dívida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com um agiota e para quitá-la, aceitou a proposta de transportar o veículo com a droga de Bela Vista/MS até Campo Grande/MS. Ele afirmou ainda que tinha o apoio de dois veículos, que o auxiliava realizando o serviço de batedor.

Os policiais rodoviários federais informaram a equipe da Polícia Militar em Nioaque/MS. Os militares conseguiram abordar os 2 veículos suspeitos. O GM/Prisma, que passara antes da caminhonete, era conduzido por um homem de 23 anos. Esse mesmo homem havia sido preso há 10 dias pela PRF com veículo roubado. O carro que passou depois e foi abordado pela PM foi um VW/Santana com placas de Anastácio/MS e era conduzido por um homem de 25 anos.

Em vistoria aos veículos foram localizados rádios amadores velados em funcionamento. Ambos operavam na mesma frequência, que era utilizada no rádio encontrado na caminhonete com o entorpecente. Os dois condutores confirmaram que “escoltavam” a Ranger com a maconha.

A caminhonete embora ostentasse placas de Campo Grande/MS, se tratava, na verdade, de veículo com placas de Arujá/SP, com registro de furto/roubo.

Os indivíduos, os veículos e a droga foram encaminhados para Delegacia de Policia Civil em Guia Lopes da Laguna/MS e poderão responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico e receptação.