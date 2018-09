Tráfico de drogas PRF apreende 223,8 kg de cloridrato de cocaína escondida em caminhão munck Esse tipo de droga é conhecido como “escama de peixe” e tem alto grau de pureza.

Foto: PRF

No final da manhã desta sexta-feira, 21 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 200 tabletes de cloridrato de cocaína escondida em compartimento oculto de um caminhão munck, usado para destombamento de veículos. Os tabletes somaram 223,8 kg (duzentos e vinte e três quilos e oitocentos gramas) da droga.

Uma equipe realizava ronda na BR-060, em Sidrolândia/MS, quando na altura do km 400 observaram um caminhão munck VW/24.250CN, com placas de Campo Grande/MS, conduzido por um homem de 40 anos.

O motorista se mostrou bastante nervoso com a abordagem policial e não soube informar os motivos de estar com aquele tipo de caminhão, ensejando uma fiscalização minuciosa no veículo. Nada encontrando, a equipe solicitou apoio do Grupo de Operações com Cães da PRF (GOC). Foram passados 11 cachorros e todos identificaram o odor do entorpecente.

Nos quatro braços do caminhão, usado para içar e destombar veículos, foram criadas “gavetas” para ocultar os tabletes de cocaína. Foram retirados do compartimento oculto, 200 tabletes de cloridrato de cocaína, os quais estavam cobertos com pó de café para disfarçar o cheiro.

Questionado, o motorista apenas informou que pegou o caminhão já carregado com a droga em Maracaju/MS e deixaria em um posto de combustíveis em Campo Grande/MS.

O homem, o veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Campo Grande/MS.