Batedor PRF apreende 348 kg de maconha e rádio telecomunicador com 'batedor' em MS Envolvidos poderão responder por tráfico de drogas

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta terça-feira (30) maconha, rádio telecomunicador, após abordarem um ‘batedor’, de 33 anos, que tentava informar o local de fiscalização policial para outro comparsa traficante que estava com 348 de maconha em um veículo com placas de Presidente Prudente, em Nova Andradina, distante a 300 quilômetros da Capital.

A equipe fiscalizava a rodovia quando deu ordem de parada para o veículo, um Astra com placas de Presidente Prudente/SP, além do condutor, tinha um passageiro de 46 anos, que ocupava o banco traseiro.

Segundo informações do site Nova Notícias, no veículo havia rádio telecomunicador, que é proibido, e uma galão de combustível para abastecer o veículo carregado com o ilícito. Após rondas, os policiais abordaram um Fiat/Uno, também com placas de Presidente Prudente/SP, conduzido por um homem de 24 anos sem habilitação, que tentou fugir após abordagem.

O carro estava carregado com maconha, que somaram 348 kg. Foi localizado ainda, um rádio telecomunicador na mesma frequência do rádio no Astra.

Os três homens, os veículos, os rádios comunicadores e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Nova Andradina/MS, eles poderão responder por tráfico de drogas e desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação