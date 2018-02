PRF PRF apreende 6 toneladas de maconha e 3.500 munições de fuzil 762 em MS Material abasteceria o crime organizado que opera no Rio de Janeiro

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem, em Três Lagoas, seis toneladas de maconha, 3.500 munições de fuzil calibre 726 e 42 frascos de lança-perfume. O material era transportado em um caminhão tanque com placas de Santa Catarina. O motorista do veículo, que não teve a identidade revelada, disse que a carga seguia para o Rio de Janeiro, Estado que se encontra sob intervenção militar, para abastecer o crime organizado.

Por meio de nota, a PRF explicou que durante fiscalização na BR-262, abordou o caminhão conduzido por um homem de 60 anos. Enquanto era entrevistado pelos policiais, demonstrou bastante nervosismo, levantando suspeita. Além disso, o documento apresentado por ele tinha indícios de falsificação. Os agentes então decidiram averiguar o compartimento de carga, onde encontraram os ilícitos.

A maconha, total de 6,08 toneladas, os frascos e as munições estavam em compartimento oculto. Questionado sobre a origem e destino do material, afirmou ter adquirido em Dourados, uma das principais rotas de acesso à fronteira com o Paraguai, com o objetivo de levar ao Rio de Janeiro. Diante do flagrante, foi encaminhado para a sede da Polícia Federal. Devido à grande quantidade de ilícitos, a contagem levou a noite toda e boa parte da madrugada.