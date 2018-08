Tráfico de drogas PRF apreende 672 kg de maconha e munições na BR-163

Na madrugada desta quinta-feira, 23 de agosto, no km 166, em Dourados/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu munições e mais de meia tonelada de maconha.

Durante Fiscalização de rotina, a equipe observou um veículo Hyundai/HB20 com placas aparentes de Campo Grande/MS, estacionado no acostamento da rodovia. O condutor visualizou a aproximação da equipe e empreendeu fuga, alguns quilômetros à frente ele perdeu o controle do veículo colidiu em um meio fio e fugiu a pé para uma mata existente às margens da rodovia, não sendo possível localizá-lo.

No interior do automóvel, os policiais encontraram vários tabletes de maconha que somaram 672 kg (seiscentos e setenta e dois quilos) da droga, 25 unidades de munição calibre .38 e as placas originais do carro.

Ocorrência encaminhada à Polícia Federal de Dourados/MS.