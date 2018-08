PRF PRF apreende 800 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai Dois condutores foram presos em flagrante pelo crime de contrabando.

Na tarde de sábado, 18 de agosto, no km 21 da BR 463, em Dourados/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 800 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Durante fiscalização da Operação Égide, a equipe abordou dois veículos, o primeiro um caminhão baú VOLVO/VM 260 com placas de Campo Grande/MS, conduzido por um homem, de 49 anos e o segundo veículo um SCANIA/T114 com placas de Cascavel/PR, atrelado aos semirreboques ambos com placas de Maringá/PR, conduzido por um homem, de 38 anos.

No compartimento de carga de ambos os veículos, a equipe encontrou várias caixas de cigarros que ao todo somaram 800 mil maços do ilícito.

O condutor do VOLVO declarou que levaria a carga de Ponta Porã/MS, até São Paulo/SP e receberia a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O motorista do SCANIA declarou que receberia a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para levar a carga de cigarros de Ponta Porã/MS, até a cidade que seria informada.

Ocorrência encaminhada à Polícia Federal de Dourados/MS.