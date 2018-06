Tráfico de drogas PRF apreende adolescente transportando mais de meia tonelada de maconha Destino da droga seria a capital de Mato Grosso

Foto: PRF

No início da tarde desta sexta-feira, 8 de junho, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 660kg de maconha na BR 463, km 68, no município de Ponta Porã/MS.

O entorpecente estava escondido no veículo Renault Duster, com placas aparentes de Campo Grande/MS. Quem conduzia o veículo abordado era um adolescente de 17 anos. Ele confessou ter pego o veículo já carregado no Paraguai e que o levaria até a cidade de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso.

No veículo, foram encontradas ainda as placas originais do carro, de Belo Horizonte/MG. O adolescente, o entorpecente e o veículo foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Civil de Ponta Porã.