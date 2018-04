PRF apreende aproximadamente 1,5 Toneladas de maconha que seria lavada ao Rio de Janeiro Os ocupantes do veículo fugiram e a equipe acionou Grupo de Operações com Cães para localizar os traficantes.

Foto: PRF

Na manhã de hoje, quarta-feira, 11 de abril, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu maconha em um veículo roubado.

Na BR-163, em Campo Grande/MS, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Chevrolet/S10 com placas de Santo André/SP. Os ocupantes da caminhonete não obedeceram a ordem e empreenderam fuga, abandonando o automóvel e fugindo para uma mata existente ás margens da rodovia.

No interior do automóvel foi encontrados vários tabletes de maconha que totalizaram aproximadamente 1,5 kg (uma tonelada e meia) da droga. O entorpecente seria levado para o Estado do Rio de Janeiro.

A equipe constatou que a caminhonete tinha registro de roubo/furto no Estado de São Paulo.

Os policiais acionaram o Grupo de Operações com Cães para localizarem os traficantes.

Ocorrência foi encaminhada para a DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) de Campo Grande/MS.