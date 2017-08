Polícia Rodoviária Federal PRF apreende carga de maconha que pode chegar a quatro toneladas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu ontem (31), por volta de 15h, quatro toneladas de maconha em fundos falsos de duas carretas, na Unidade Operacional da PRF em Campo Grande, no km 454, da BR-163.

Policiais Rodoviários Federais suspeitaram dos motoristas durante abordagem às carretas: Mercedes Benz/LS 1938, com placa de Cascavel (PR), conduzida por um homem de 43 anos, e um Volvo/FH12, com placa de Ribeirão Preto (SP), conduzido por um homem de 44 anos.

Os veículos estavam sem qualquer carga aparente e seguiam pela BR-163 em direção a São Paulo.

Fundos falsos foram encontrados nos semi-reboques de ambas as carretas, onde estavam ocultas toneladas de maconha que ainda não foram pesadas.

Os motoristas foram presos em flagrante e confessaram que receberiam pelo transporte do entorpecente, da cidade de Ponta Porã/, na fronteira com o Paraguai, até a cidade de São Paulo (SP).

A droga, os suspeitos e as carretas estão sendo encaminhadas à DENAR – Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, em Campo Grande/MS, onde os presos deverão ser autuados em flagrante, e onde a droga será descarregada e pesada.

A PRF, em conjunto com a Senasp, desenvolve no estado do Mato Grosso do Sul Operações de enfrentamento ao narcotráfico. Desde o início deste mês, Operação Égide – Fronteiras tem combatido crimes fronteiriços como o tráfico de drogas, armas e contrabandos, nas rodovias federais dos estados de MS, SC, PR e RS.