Paraná PRF apreende cerca de 7,2 toneladas de maconha; carga saiu de Naviraí O motorista informou que seu destino final seria a Capital de Minas Gerais

Maior apreensão desde de 2015 em Alto Paraíso Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná apreendeu ontem, no município de Alto Paraíso, região noroeste daquele Estado, 7,2 toneladas de maconha que haviam sido despachadas de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. A apreensão recorde foi realizada em frente à Unidade Operacional Porto Camargo, na BR-487.

A droga estava escondida em uma carreta, sob uma carga de sacos de trigo. O motorista, de 39 anos, foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra (PR). Aos policiais, o homem disse que buscou a droga em Naviraí e que a levaria para Belo Horizonte (MG).

Os policiais desconfiaram do nervosismo dele, que durante abordagem fumava um cigarro atrás do outro, demonstrando estar apreensivo. Esta é a maior apreensão de maconha feita pela Polícia Rodoviária Federal no Paraná desde 23 de novembro de 2015, quando 24,5 toneladas da droga foram apreendidas, também em Alto Paraíso.