Tráfico de drogas PRF apreende cerca de cinco toneladas de maconha em Dourados

Foto: Osvaldo Duarte

Após denúncia anônima, agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), de Dourados, apreenderam no início da noite desta terça-feira, dia 17 de julho, cerca de cinco toneladas de maconha.

A primeira apreensão aconteceu no jardim Tropical, nas proximidades do Parque Alvorada, onde os policiais encontraram um caminhão de mudança, com aproximadamente três toneladas da droga.

Com a prisão de um homem no local, os agentes chegaram em uma casa localizada na ria Frei Antônio, no jardim Água Boa, onde foi apreendida mais cerca de duas toneladas da droga em uma edícula, localizada nos fundos da residência e um veículo Hyundai Santa Fé, blindado, abarrotado de maconha.

Até o momento três pessoas envolvidas foram presas, mas a operação continua não sendo descartada mais apreensões de drogas, assim como mais prisões de traficantes.