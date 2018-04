Dourados PRF apreende Cobalt ‘recheado’ com uma tonelada de maconha "O motorista do Cobalt abandonou o veículo e fugiu por matagal às margens da estrada"

Uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal de Dourados terminou com a apreensão de um veículo GM Cobalt ‘recheado’ com uma tonelada de maconha distribuída no banco traseiro e porta-malas do carro.

O fato ocorreu na noite deste domingo (15) na BR-463.

Segundo informações preliminares, por volta das 21h, os policiais deram ordem de parada para o condutor do veículo, que desrespeitou e arrancou com o veículo para cima dos agentes. Houve perseguição pela rodovia até que o motorista do Cobalt abandonou o veículo e fugiu por matagal às margens da estrada.

A polícia ainda tenta localizar o criminoso. Os tabletes da droga serão contabilizados nesta segunda-feira (15).