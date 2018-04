PRF PRF apreende duas carretas transportando cigarros oriundos do Paraguai Os 400 mil maços de cigarros tinham como destino a cidade de Cuiabá/MT.

Foto: PRF

A primeira apreensão ocorreu por volta das 12h desta terça-feira, 24 de abril, durante uma fiscalização de rotina.

Uma equipe da PRF visualizou duas carretas saindo de uma estrada vicinal na altura do Km 669 da rodovia BR-163, sendo abordada uma carreta com placas do Estado do Paraná, conduzida por um motorista de 56 anos, que informou aos policiais que transportava cigarros. Ele relatou ainda que a outra carreta também transportava o contrabando.

De posse dessa informação, os policiais informaram uma outra equipe que estava em Coxim/MS.

A segunda carreta com placas “falsas” do Estado do Paraná, conduzida por um homem de 35 anos, foi abordada no KM 734 da BR-163, em frente a Unidade Operacional da PRF em Coxim/MS.

Foi constatado que, como informado, a carreta também transportava cigarros de origem estrangeira . As placas “verdadeiras” são da cidade de São Gabriel do Oeste/MS.

Segundo informaram os motoristas presos, a duas cargas seriam entregues em Cuiabá/MT e que ganhariam R$ 8 mil cada um.

Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Federal em Campo Grande/MS.