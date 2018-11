Jaraguari PRF apreende frascos de medicamentos e pneus contrabandeados

O material era transportado em um caminhão Foto: Reprodução/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de ontem, quinta-feira (08), na BR-163, em Jaraguari, 62 frascos de medicamentos veterinários e 27 penus sem documentação fiscal. O material era transportado em um caminhão conduzido por um homem de 61 anos que seguia rumo ao Mato Grosso.

De acordo com a PRF, durante vistoria no caminhão foram encotradas as caixas com os remédios.

Acreditando que outros produtos poderiam estar no veículo, os policiais vistoriaram o compartimento de carga onde encontraram os pneus. Não havia documentação fiscal das mercadorias.

O motorista disse que pegou os medicamentos em Campo Grande e que levaria até Cuiabá (MT). Os pneus seriam entregues em Sino (MT).

A ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal na Capital.

Fonte: Correio do Estado