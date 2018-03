Polícia Rodoviária Federal PRF apreende grande quantidade de maconha, armas e munições em Campo Grande

Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no início da tarde de ontem, 04 de março, uma grande quantidade de maconha, armas e munições na BR-163 em Campo Grande/MS.

Os policiais fiscalizavam na Unidade Operacional da PRF, no km 454, quando observaram que um veículo fez o retorno antes de chegar na blitz. Desconfiados uma equipe foi atrás para verificar se havia alguma irregularidade.

Alguns quilômetros à frente o um Ford/Explorer XLT4X2 foi abordado. O veículo era conduzido por um homem de 42 anos. Ele se mostrou bastante nervoso com a presença da equipe e deu informações confusas acerca da viagem. Em vistoria ao utilitário os policiais encontraram várias bolinhas de naftalina em todo o automóvel, fato que chamou a atenção da equipe.

No posto o motorista admitiu que em um fundo falso no assoalho estavam vários tabletes de maconha. Ele ainda disse que com ele viajavam um outro utilitário de cor prata com um casal, um Gol vermelho como batedor e um caminhão.

O utilitário prata foi abordado no entroncamento da MS-040 com a BR-163, tratava-se de um Ford/Explorer LTD, com placas de Breu Branco/PA, conduzido por um homem de 39 anos, na companhia de uma mulher de 34. O veículo também tinha várias bolinhas de naftalina espalhadas em seu interior.

Na Unidade Operacional da PRF em Campo Grande/MS, os dois veículos foram abertos com a ajuda de um desencarcerador. No veículo prata, os policiais encontraram além de vários tabletes de maconha, 5 pistolas, 1 revólver, 7 carregadores, 260 munições cal. 40, 1051 munições cal. 9mm, 800 munições cal 38 especial. Ao todo, nos dois veículos haviam 429kg (quatrocentos e vinte e nove quilos) de maconha.

Durante o andamento da ocorrência, o veículo batedor um VW/Gol com placa de Campo Grande/MS foi encontrado abandonado em uma estrada vicinal. Foram feitas buscas com o Grupo de Ações com Cães da PRF (GOC), mas seu ocupante não foi encontrado.

Segundo os condutores o carregamento saiu da fronteira e seguiria para o Rio de Janeiro/RJ.

Os três veículos, os três presos, a maconha, as armas e as munições foram encaminhados à Polícia Federal de Campo Grande/MS.